Sämtliche Parkplätze in Weil am Rhein sind am Samstagmittag belegt. Vor einem Camper beisst ein Hobbit in einen Burger, und wir heften uns an eine gelungene Imitation von Jack Sparrow. Das Mittelalterlich Phantasie Spectaculum (MPS) zog am Wochenende Tausende Besucher in die Drei-Länder-Gärten.