Vier Verletzte nach Unfall auf der Sundgauerstrasse

Ein Unfall in Reinach forderte am frühen Sonntagnachmittag vier Verletzte. Ein 27-jähriger Autofahrer wollte gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Baselbieter Kantonspolizei in der Sundgauerstrasse wenden. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto auf dem linken Fahrstreifen und es kam zur Kollision.