Verkäufer von jungen Ladendieben mit Waffe bedroht

Jugendliche haben am Donnerstagabend einen Laden an der Oberemattstrasse in Pratteln überfallen. Gemäss Mitteilung der Baselbieter Kantonspolizei bedrohten zwei Täter den Verkäufer des Geschäfts mit einer Waffe. Als dieser sich jedoch weigerte, ihnen das Bargeld herauszurücken, flohen die beiden.