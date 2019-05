Verdammt zur ewigen Protesthaltung

In einer Seitengasse im malerischen Elsässer Dorf Ottmarsheim mit der schönsten Kirche weit und breit prangt schon seit Jahren ein hastig auf eine Hausfassade gesprayter Slogan: «Front National». Auch wenn die Partei um Marine Le Pen sich inzwischen «Rassemblement National» (RN) nennt, so zeigen in den vergangenen Jahren die Wahlen eines immer wieder deutlich: Egal, ob kommunal, national oder wie vergangenes Wochenende europaweit: Im Elsass gibt es eine verwurzelte Sympathie für die Rechtspartei. Doch sind deshalb die Elsässer alle rechts? Die Antwort lautet klar nein.