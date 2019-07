Unfall nach Flucht vor Polizeikontrolle

Der 20-jährige Personenwagenlenker fuhr von der Krummeneichstrasse herkommend in Richtung Hülftenkreisel, wo er anlässlich einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten wurde.

Kein gültiger Fahrausweis und positiver Drogentest

Der Lenker sei anschliessend langsam zur Kontrollstelle gefahren, als er unvermittelt sein Fahrzeug beschleunigt habe. In der Folge fuhr er vom Kreisel auf die kantonale Autobahn A22 in Richtung Olten. Bei der Ausfahrt «Frenkendorf / Füllinsdorf Süd» habe er beabsichtigt, die A22 in Richtung Rheinstrasse zu verlassen. Noch in der Ausfahrt verlor er allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der linksseitigen Betonmauer. Der Lenker und sein Beifahrer konnten anschliessend durch die Polizeipatrouille angehalten werden.