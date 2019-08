Unbekannter Lenker fährt in Bach – und birgt sein Auto gleich selber

In Arboldswil ist am Montag ein Fahrzeuglenker von der Strasse abgekommen. Wie die Kantonspolizei mitteilte, war die unbekannte Person kurz nach dem Mittag auf der Bubendörferstrasse in Richtung Niederdorf unterwegs. Dabei verlor sie offenbar die Kontrolle über das Auto, worauf dieses im Bachbett des Fluebachs landete.