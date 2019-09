Unbekannte haben 60 Päckchen geklaut

Eine unbeteiligte Person fand am Montagmorgen eine grosse Anzahl Pakete, die aufgerissen beim Widenplatz herumlagen. Sie verständigte daraufhin die Polizei. Erste Erhebungen ergaben, dass die aufgerissenen Pakete in einem gesicherten Aussenbereich der Poststelle Frick entwendet wurden. Welche Inhalte und Wertsachen gestohlen wurden, ist noch unklar. Es handle sich um zirka 60 Paketsendungen, teilte die Polizei Aargau am Mittwoch mit.