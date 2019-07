Um Jacqueline Wunderers Beiz schwelt seit Jahren ein Streit

Elf Seiten lang ist sie. Die Verfügung des Kantons in Sachen «Lärmklagen gegen Restaurant Sonne in Röschenz» schildert detailreich, was in den vergangenen Jahren rund um die Beiz von SVP-Gemeinde- und -Landrätin Jacqueline Wunderer vorgefallen ist: Reklamationen wegen übermässigen Lärms, Sitzungen mit dem Gemeinderat, Verwarnung, Lärmgutachten.