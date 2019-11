Überschlagen und eingeklemmt: 36-Jähriger verletzt

Ein 36-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Therwil verletzt. Er wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden, ehe er ins Spital gebracht werden konnte.

Vier Fahrzeuge waren in den Unfall in der Baslerstrasse involviert, wie die Baselbieter Polizei informiert. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 68-jährige Personenwagenlenkerin kurz vor 14.30 Uhr auf dem Fichtenrain in Richtung Baslerstrasse. Bei der Einmündung zur Baslerstrasse übersah sie ein Auto, das in Richtung Oberwil unterwegs war.