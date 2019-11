Überfall auf Bijouterie: Täter schlugen Vitrinen mit Äxten ein

Drei Männer überfielen am Donnerstagabend eine Bijouterie an der Hauptstrasse in Reinach. Gemäss der Baselbieter Polizei betraten sie das Geschäft um 17.39 Uhr und schlugen mit Äxten die Vitrinen ein. Anschliessend flüchteten sie mit einer Beute von mehreren zehntausend Franken in die Ziegelgasse, wo ein grauer Fluchtwagen wartete.