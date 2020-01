U-Abo bis Olten? Landrat hält an Forderung fest

Entgegen früheren Annahmen und Aussagen scheint es nun doch möglich zu sein, das Bähnli attraktiv zu gestalten. Für SVP-Landrätin Susanne Strub gilt darum: «Die Aussage, dass etwas nicht gehe, akzeptiere ich nicht mehr.» Und das sieht in Bezug auf einen Vorstoss Strubs zum Umweltschutz-Abonnement auch die Parlamentsmehrheit so. Denn mit 48 gegen 32 Stimmen hat der Landrat am Donnerstag bestimmt, dass Regierung und Verwaltung nochmals prüfen müssen, ob sich der Geltungs­bereich des U-Abos auf der Läufelfingerli-Strecke nicht doch bis nach Olten ausweiten lasse.

FDP-Landrätin Schenker will mehr Infos

Zu den Unterstützerinnen zählte unter anderem FDP-Präsidentin Saskia Schenker. Die Itingerin hatte sich vor der Abstimmung 2017 dezidiert für die Stilllegung respektive einen Busbetrieb ausgesprochen. Die Faktenlage sei noch ungenügend, um darüber befinden zu können, ob eine Ausweitung bis Olten sinnvoll ist oder nicht, begründet sie ihr Votum auf Nachfrage.

Die Kritiker hingegen sind der Ansicht, eine Ausnahmeregelung für das Läufelfingerli, nicht aber die S3 zwischen Tecknau und Olten, sei ungerecht. Ausserdem würde man das U-Abo als Ganzes riskieren. Getreu nach Strub und Candreia liessen sich die meisten davon nicht irritieren.