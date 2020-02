Sie soll Rheinfeldens Niedergang stoppen

«Der Rheinfelder Altstadt geht es eigentlich gut.» Das ist die etwas überraschende Antwort von ­Sarina Pensa auf die Frage nach dem Zustand der Stadt am Rhein. Seit Anfang Jahr ist sie die erste City-Managerin von Rheinfelden. Man solle sie nicht falsch verstehen, sagt Pensa. Natürlich sehe man in der Altstadt leer stehende Lokale, was nicht schön sei. Und es sei klar, dass viele Händler mit Umsatzeinbussen konfrontiert seien und manche Läden ums Überleben kämpften. «Aber verglichen mit anderen kleinen Städten machen sie es hier gut.» Man spüre viel Durchhaltewillen. Es gebe viel ehrenamtliches Engagement für das Städtchen.