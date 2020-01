Schuppen wird Raub der Flammen

Ein Brand hat in Frick am Sonntag einen Lagerschuppen in der Nähe des SBB-Bahnhofs zerstört. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache wird geklärt.

Der Brand wurde kurz vor 16.50 Uhr der Kantonalen Notrufzentrale in Aarau gemeldet. Rasch rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr Frick sowie die Kantonspolizei Aargau aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen.

Der als Lagerraum genutzte Schuppen wurde durch den Brand total beschädigt, wie die Kantonspolizei am Montag weiter mitteilte.