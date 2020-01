Salzabbaugegner drängen in die Politik

Die Gegner eines Salzabbaus in der Muttenzer Rütihard haben Rückenwind. Im November wurde bekannt, dass die Interessengemeinschaft (IG) «Rettet die ­Rütihard», in der sich die Gegner formiert haben, Unterstützung von der Fondation Franz Weber bekommt. Die vom verstorbenen Umweltaktivisten Weber ­gegründete Fondation ist in der Region berüchtigt. Sie hat letztes Jahr schon mitgeholfen, das Ozeanium in Basel zu bodigen.