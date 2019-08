Raubversuch in S-Bahn nach Laufen BL

Ein Unbekannter hat am Sonntagabend in einer S-Bahn nach Laufen BL einen 66-jährigen Mann angegriffen und versucht, diesem den Rucksack zu entreissen. Mitfahrende hinderten ihn daran, worauf er in Münchenstein BL ausstieg und flüchtete.

Der Schweizerdeutsch sprechende Täter habe das Opfer kurz vor 20.15 Uhr unvermittelt angegriffen, teilte die Polizei am Montag mit. Letztere sucht nun Zeugen.

Gemäss Aussagen des Opfers dürfte es sich um eine männliche Person im Alter von ca. 25-30 Jahren handeln. Der Mann hat eine schlanke Statur und schwarze Haare.