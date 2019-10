Raubüberfall auf BLKB-Filiale in Breitenbach

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstag, kurz vor Mittag, die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) in Breitenbach überfallen. Dies teilt die Solothurner Kantonspolizei mit, die unverzüglich eine Grossfahndung eingeleitet hat und dabei unterstützung von der Baselbieter Polizei sowie des Grenzwachkorps der eidgenössischen Zollverwaltung erhielt. Dennoch gelang dem Täter die Flucht. Er konnte mehrere 1000 Franken Bargeld entwenden. Gemäss den Erkentnissen der Polizei betrat der Täter kurz vor 11.30 Uhr die BLKB-Filiale in Breitenbach und forderte von einer Bankangestellten Geld. Diese übergab dem Räuber mehrere 1000 Franken, worauf dieser zu Fuss in unbekannte Richtung flüchtete. Der Mann hatte eine Schusswaffe dabei, hat damit aber niemanden verletzt.