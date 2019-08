Polizisten durchsuchten Katzen-Asylheim

Mehrere Polizisten durchsuchten am Montagmorgen das «Katzenasyl zur letzten Zuflucht» in Buckten. Dies enthüllte die «Volksstimme» in ihrer Dienstagsausgabe. Offenbar befanden sich einige der Asyl-Katzen in einem beunruhigenden Gesundheitszustand. Die Staatsanwaltschaft Baselland ermittelt wegen Verdacht auf Tierrechtsverstösse, Betrug und Veruntreuung.