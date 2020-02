Polizei veröffentlicht Fotos des Tankstellen-Räubers

Die Polizei sucht nach dieser Person.



Der Überfall hatte sich am Donnerstag, 30. Januar, kurz nach 21.45 Uhr, an der Grüngenstrasse in Bubendorf ereignet. Der Täter bedrohte das Verkaufspersonal mit einer Pistole und forderte Bargeld. Nach dem Überfall flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei setzt eine Belohnung von bis zu 2000 Franken für Hinweise aus, die zur Festnahme der Täterschaft führen.