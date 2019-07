Polizei büsst drängelnde Lkw-Fahrer vor Zollübergang in die Schweiz

Die deutsche Polizei hat vor dem Zoll zur Schweiz in Rheinfelden (D) am Montag zehn schummelnde Lastwagenfahrer gebüsst. Sie hätten Ampeln missachtet und waren unerlaubt am Stau vorbeigefahren, um schneller an den Grenzübergang zu gelangen.

Die Lkw-Fahrer mussten sich nach der Kontrolle in den Morgenstunden wieder an das Stauende stellen, wie das Polizeipräsidium Freiburg in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Auf die Lenker kommen zudem Bussen in dreistelliger Höhe zu. Vor der Grenzabfertigung kommt es laut Polizei wegen drängelnder Lastwagen immer wieder zu Streits und gefährlichen Situationen. Dies führe zu grossen Rückstaus und Behinderungen des alltäglichen Pendlerverkehrs. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an.