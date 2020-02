Mutmasslicher Täter nach Überfall in Bubendorf festgenommen

Gegen den 24-jährigen Schweizer wurde ein Strafverfahren eröffnet. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Weitere Angaben zur Identität des mutmasslichen Täters will die Polizei nicht bekanntgeben. Der 24-Jährige wird verdächtigt, am 31. Januar kurz nach 21.45 Uhr ein Tankstellenshop in Bubendorf überfallen zu haben. Der mit einer Pistole bewaffnete Täter konnte mit mehreren tausend Franken Beute fliehen.