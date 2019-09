Mit Auto in Baum geprallt

Am Sonntag um zirka 20.30 Uhr war ein 19-jähriger Mann mit seinem Auto von Gempen herkommend auf der Gempenstrasse in Richtung Nuglar-St. Pantaleon unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve verlor er aus noch zu klärenden Gründen die Kontrolle über das Auto, geriet ins Schleudern und prallte in einen Baum. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand Totalschaden. Es musste abtransportiert werden.