Küchenbrand sorgt für Feuerwehreinsatz

In einem Einfamilienhaus am Dornhägliweg in Arlesheim brannte es am Samstag kurz nach 9.45 Uhr in der Küche. Die Bewohnerin bemerkte das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Als diese eintraf, drang bereits starker Rauch aus der Liegenschaft, heisst es in der Mitteilung der Baselbieter Polizei. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen können. Verletzt wurde niemand.