Kollision zwischen zwei Personenwagen – niemand verletzt

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr ein 54-jähriger Personenwagenlenker auf der kantonalen Autobahn A18 in Richtung Delémont. Bei der Ausfahrt Muttenz beabsichtigte er nach links in die Münchensteinerstrasse abzubiegen. Dabei übersah das Rotlicht der Lichtsignalanlage. In der Folge kollidierte er mit einem Personenwagen, welcher von Muttenz herkommend in Richtung Lange-Heid-Tunnel unterwegs war.