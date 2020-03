Katze lebt, Gartenzaun kaputt

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Sonntag in Reinach mit seinem Wagen gegen einen Gartenzaun gekracht. Verletzt wurde niemand, doch wird der Lenker an die Staatsanwaltschaft verzeigt.

Zugetragen hat sich der Selbstunfall kurz nach 18 Uhr auf der Verzweigung Brunngasse/Gartenstrasse, wie die Baselbieter Polizei am Montag mitteilte.

Der Autofahrer wich einer Katze aus, welche die Strasse überquerte, kam dabei von der Fahrbahn ab und prallte in den Gartenzaun. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,82 mg/l, was 1,64 Promille entspricht.