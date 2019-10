Kaninchen zu Tode «gerettet»

Diese Aktion war wohl nicht im Sinne der Tiere: Eine Unbekannte Täterschaft ist in Oberwil gewaltsam in ein Gartenhaus an der Feldstrasse eingedrungen und hat 14 Kaninchen aus ihrem Stall «befreit».

Die Täter seien irgendwann zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen über den Zaun geklettert und so in den Schrebergarten gelangt. Dort öffneten sie gewaltsam die Tür zu einem Gartenhäuschen und öffneten die Türen von mehreren Kaninchenställen. 14 Kaninchen nahmen sie aus den Käfigen und liessen sie frei.