Kampf um die letzte unberührte Wiese

Die Informationsveranstaltung zum Streit über die geplante Überbauung des Chilchachers in Tenniken hat vor allem Gegner des Projekts mobilisiert. Gegen 200 Personen fanden den Weg in den Gemeindesaal von Tenniken. Gekommen sind auch Behördenvertreter, die das Komitee Chilchacher eingeladen hat: Regierungsrat Anton Lauber und die Gemeinderäte Sonja Caviola und Beat Heller. Die Komitee­mitglieder Paul Ruggle und Urs Wullschleger, die in den Abend einführen, haben Persönlichkeiten von auswärts für die Refe­rate gewonnen: Sie sollten die Frage nach dem Erhalt der an Kirche und Friedhof angrenzenden Wiese aus einer anderen Sicht beleuchten. Durch den Abend führte BaZ-Redaktor Jan Amsler.