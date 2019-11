Jugendliche Einbrecher in Untersuchungshaft

Die Baselbieter Kantonspolizei hat zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren festgenommen, die wahrscheinlich für mehrere Einbruchsdiebstähle in der Region verantwortlich sind.

Aufgeflogen sind die beiden, nachdem sie am Montag, 18. November, in ein Einfamilienhaus am Rosenweg eingebrochen waren. Bei einer Kontrolle im Tram wurden sie gestellt. Es handelt sich um zwei Serben, schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung vom Donnerstag. Momentan befinden sie sich in Untersuchungshaft. Die Jugendstaatsanwaltschaft habe ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.