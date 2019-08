Im Schaufenster «parkiert»

Auf der Kasernenstrasse in Liestal kam es am Freitag kurz vor 12.00 Uhr, zu einem Selbstunfall. Eine Fahrzeuglenkerin fuhr dabei in das Schaufenster eines Sportgeschäftes. Die 75-Jährige wollte vor dem Laden parkieren. Laut Polizei beschleunigte sie aus noch ungeklärten Gründen stark, fuhr über die Parkplatzbegrenzung und krachte in das Schaufenster.