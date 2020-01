Happige Vorwürfe gegen Rumänienhilfe

104 Mal ist Martin Hug bisher nach Rumänien gereist, um dort humanitäre Hilfe zu leisten. In letzter Zeit tat dies der 71-Jährige, der gut 20 Jahre in seinem Wohnort Ziefen als Gemeinderat aktiv war, im Rahmen seines Engagements bei der Nikodemus Rumänienhilfe. Knapp drei Jahre wirkte er als Vizepräsident des Sissacher Vereins. Per Ende 2019 hat er das Amt aber niedergelegt.