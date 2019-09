Handfester Streit auf der Kreuzung

Nach ersten Erkenntnissen habe der Automobilist um 14.45 Uhr auf der Birsfelderstrasse die vor ihm in Richtung Basel fahrende 37-jährige Frau bedrängt, teilte die Baselbieter Polizei am Mittwoch mit. Bei der Lichtsignalanlage an der Rennbahn-Kreuzung stiegen beide Personen aus ihren Fahrzeugen und gerieten sich in die Haare.

Nachdem eine Drittperson zu schlichten versucht hatte, setzte sich der 35-Jährige wieder in sein Auto, fuhr los und kollidierte dabei mit dem unbekannten Mann. Dieser entfernte sich darauf und wird nun als Zeuge gesucht. Der Lenker seinerseits meldete sich kurze Zeit später bei der Polizei.