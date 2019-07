Thomas Frei hat sich zum Ziel gesetzt, jedes Jahr einen Lehrpfad für die Region zu erstellen. Zuvor erstellte er bereits einen rund um das Goetheanum in Dornach. Augusta Raurica könnte folgen. «Die ausgewählten Orte müssen sich in der Region befinden, damit Interessierte ohne grossen Aufwand zu ihnen zurückkehren können, so oft sie wollen», argumentiert Frei, Präsident der Gesellschaft für Radiästhesie (Wahrnehmung von Erdstrahlen) und Geomantie der Region Basel mit ihren 180 Mitgliedern. Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, Radiästhesie und Geomantie zu fördern und weiterzuentwickeln. Oder nach Freis Worten: «Ich bin daran interessiert, zu schützen, worin ich Schönheit sehe.»

Ein Ort der Kraft

Unterhalb des mittleren Ermi­tage-­Weihers kommt die Gruppe zusammen, um über frisch gewonnene Eindrücke zu sprechen. Hier, zwischen Wasserflächen und Schilfhainen, zwischen Enten und kleinen Jungfröschen, so klein wie Fingernägel, wollen einige sensitive Erfahrungen gemacht haben, die sie bislang noch nicht kannten. Kraftort Ermitage. Wobei Thomas Frei meint, die Ermitage werde als Kraftort verstanden, weil man sich in ihr einfach wohlfühle, Kraft tanken und abschalten könne.

Frei spricht zur versammelten Gruppe. «Wenn man erste Erfahrungen macht, besteht die grosse Herausforderung darin, mit den Selbstzweifeln umzugehen.» Was spüre ich? Was davon ist eingebildet und was nicht? Es brauche Übung, um Sicherheit und Vertrauen zu erlangen. «Vertraut euren Gefühlen.» Schon nur die Erfahrung zu machen, an einem Ort mehr zu spüren als zu sehen, «ist bahnbrechend».

Exkursions-Teilnehmerin ­Lilli ist nach eigenen Angaben ­blutige Anfängerin, sowohl was Radiästhesie als auch Geomantie betrifft. Lilli begreift sich als Teil des grossen Ganzen. Sie spüre ihre Skepsis, gesteht sie. Erreichen möchte Lilli die Hingabe an die von Frei beschriebenen Phänomene. «Ich glaube, ich bin ­spirituell angeknüpft», sagt sie, «das will ich mit Rute und Pendel verifizieren.»

Dass Lilli auch Skepsis äussert, nennt Thomas Frei verständlich. Mitunter führe er das auf das geomantische Vokabular zurück. Göttinnen­fokus, Landschaftsengel, Drachenlinie … – es klinge teilweise ­wirklich abgehoben.