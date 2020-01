Frau rammt Sattelschlepper und wird verletzt

Das Auto der Frau schleuderte in der Folge über die beiden Überholstreifen und prallte in eine Betonwand in der Mitte der Autobahn. Ein auf dem zweiten Überholstreifen fahrender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Auto der Frau, wie die Baselbieter Polizei weiter schreibt.

Die 54-jährige Frau wurde verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Der zweite Überholstreifen wurde nach dem Unfall für rund 90 Minuten gesperrt, weshalb es auf der A2 zu grösseren Verkehrsbehinderungen kam.