Feuer zerstört Hälfte eines Doppelhauses

Die eine Partei eines Doppelhauses an der Amselstrasse in Oberwil muss sich vorübergehend eine neue Bleibe suchen. Der Grund ist ein Feuer, das in der Nacht auf Mittwoch kurz nach Mitternacht in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen ist. Als die Feuerwehr anrückte, schlugen gemäss Polizei Basel-Landschaft bereits Flammen und starker Rauch aus der betroffenen Hälfte des Zweifamilienhauses. Die Feuerwehrmänner konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, so dass sich der Brand nicht auf das ganze Gebäude ausweitete. Verletzt hat sich niemand, beide Familien waren zum betreffenden Zeitraum nicht zu Hause.