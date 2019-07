Feuer in Prattler Recyclinganlage

Beim Schreddern von Metallfässern ist am Freitagmorgen in einer Recyclingfirma in Pratteln aus noch nicht geklärten Gründen ein Brand ausgebrochen, den die Feuerwehr rasch löschen konnte. Verletzt wurde niemand.

Gemeldet worden war der Brand im Industriegebiet Schweizerhalle um 06.10 Uhr, wie die Baselbieter Polizei mitteilte. Zwei Mitarbeitende der Recyclingfirma wurde vorsorglich ins Spital gebracht. Dort wurde abgeklärt, ob sie eine Rauchvergiftung erlitten haben.