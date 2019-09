Er ist wieder da

Moos, ein auf den ersten Blick unauffälliger Mann mit hoher Stirn, runder Brille und Garderobe im Spiesser-Chic, hatte und hat wohl noch immer viele politische Gegner. Sein Stil ist einzigartig: Eine Fünf kann er nie, wirklich nie, eine gerade Zahl sein lassen. Mit einer an Penetranz grenzenden Sturheit beharrt der ehemalige Leichtathlet auf seinem Standpunkt. Ein Bonmot machte unter Journalisten die Runde: Moos sei mühsam, aber er habe immer recht. Doch für den Politbetrieb schien sein Habitus ungeeignet: Aus dem Landrat flog Moos ebenso raus wie aus der SVP, mit der er sich verkrachte. Und selbst sein Gastspiel im Gemeinderat währte nur kurz.

Penible Art

Bekannt wurde Moos als Einwohnerrat, der die desaströse Sanierung des Binninger Schlosses kritisierte. Später musste er, inzwischen vom Stimmvolk in den Gemeinderat gehievt, mit jenen zusammenarbeiten, die er zuvor noch für ihre Fehler getadelt hatte. Niemand wollte es öffentlich zugeben, doch Moos’ Dossierkenntnisse wurden im Gremium stets geschätzt. Über seine penible Art war man nun froh, auch wenn man seinen mitunter undiplomatischen Ton fürchtete.

Nun also, nach ein paar Jahren ohne Mandat, in denen er sich auf seinen Beruf konzentrierte, will Moos zurück in die Kommunalpolitik. Weshalb? «Der Einwohnerrat steht in Binningen seit Monaten zu Recht in der Kritik», sagt er. Doch dem Frust am Stammtisch Luft zu machen, ist nicht seine Art. «Andere kritisieren, aber dann selbst vornehme Zurückhaltung üben ist immer sehr einfach», meint er.

Parteiloser Einzelkämpfer

Er glaubt, dass sich viele Binninger neue Parlamentarier wünschen, die nicht nur dem ­Gemeinderat auf die Finger schauen, sondern auch dem Einwohnerrat. Das will Moos tun. Ob ihm das als parteilosem Einzelkämpfer gelingen wird, ist offen. Unterschätzen sollten ihn seine Gegner nicht.

Moos hat nicht nur, wie oben angetönt, beim Binninger Schloss Baumängel und Kostenüberschreitungen aufgedeckt. Zu seinen Erfolgen zählt er etwa auch die Verhinderung des neuen Werkhofs bei einer Volksabstimmung. Eine der letzten Baulandreserven wäre «an Bottmingen verschenkt» worden. Dank dieser Abstimmung habe dort «dringend benötigter Schulraum» geschaffen werden können, erklärt Moos.