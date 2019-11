Entlarvte Ladendiebin fährt die Krallen aus

Eine wütende Kundin verletzte am Montagnachmittag in der Lörracher Innenstadt einen Ladendetektiven. Er habe beobachtet, wie die 66-jährige Frau mehrere Kleidungsstücke in die Kabine mitgenommen habe, teilt die Polizei Lörrach mit. «Nach dem Verlassen der Umkleidekabine erschien die Frau dem Ladendetektiv deutlich fülliger als zuvor.» Daher habe er die mutmassliche Diebin am Ausgang gestellt.