Ein Ruftaxi für die Peripherie

Der Einwohnerrat Pratteln entscheidet am Montagabend, ob es für die Wohnquartiere an den südlichen Hanglagen einen zweijährigen Versuch mit einem Ruftaxi geben soll. Der Gemeinderat rechnet mit Kosten von 18'000 Franken pro Jahr. Noch im März hat der Einwohnerrat die Vorlage für ein Ruftaxi an den Gemeinderat zurückgewiesen, weil er verschiedene Fragen beantwortet haben wollte.