Ein Jazzabend mit Dorffestcharakter

Der Samstagabend hat den Muttenzer Dorfplatz in ein musikalisches Epizentrum verwandelt, an dem kein Weg vorbeiführte: Lebhafte Jazzbeats, mitreissende Sounds und der grosse Zuschauerandrang brachten den alten Stadtkern zum Beben. Schon von weitem hörte man die mitreissenden Klänge der vier Bands: South West Oldtime All Stars, The Ballroomshakers, Chris & Mike und King Pleasure and the Biscuit Boys. Auf den angrenzenden Strassen, welche gut beschallt und an diesem Abend für den Autoverkehr gesperrt waren, wurde grilliert.