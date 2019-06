Dieser Schäferhund ist zu gefährlich

Vor einiger Zeit, in einem Gartenrestaurant in der Region: Mein damals vierjähriger Sohn war mit seinem Grossvater auf dem Weg zur Toilette. Der Gang führte quer durch das Restaurant – und vorbei an einem Schäferhund, der unter einem dieser Tische döste. Mein Sohn ist nicht gerannt. Er hat auch nicht herumgeschrien. Als das Kind in die Nähe des Hundes kam, griff dieser dennoch an. Wie aus dem Nichts setzte der Hund mit lautem Knurren und fletschenden Zähnen zum Sprung auf den Vierjährigen an. Hätte der Grossvater das Kind nicht geistesgegenwärtig weggezogen und wäre der Hund nicht gleichzeitig abrupt von der Leine gestoppt worden, die am Tisch befestigt war: nicht auszudenken, welche Tragödie sich an diesem fröhlichen Nachmittag hätte ereignen können. Am Ende waren es nur einige Zentimeter, die die scharfen Zähne des Tieres vom Kind trennten.