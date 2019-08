Dieser Bankräuber wird gesucht

Die Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank in Oberdorf ist in den vergangenen fünf Monaten zweimal überfallen worden. Die Baselbieter Polizei geht davon aus, dass es beide Male derselbe Täter war.

Die Tatvorgänge gleichen sich: Am 15. April und am 2. August betrat jeweils ein maskierter Mann die Bankfiliale in Oberdorf und erbeutete mit vorgehaltener Pistole mehrere tausend Franken. Die Baselbieter Polizei konnte den Täter noch nicht ermitteln, wie sie am Montag bekanntgab. Sie bittet die Bevölkerung mit der Veröffentlichung von Fahndungsfotos um Mithilfe.