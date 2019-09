Die Kraft der 13 Kräuter

486 Meter über Meer, in Nenzlingen, liegt einer der fünf Ricola-Kräutergärten der Schweiz. Nur zehn Autofahrminuten von Laufen entfernt, dem Städtchen, wo 1940 die erste Rezeptur für die klassischen Kräuterbonbons von Emil Richterich gemischt wurde.

Sorgfalt und Hingabe

Die Felder sind saftig grün, der Wald dicht und der Ausblick auf die Hügel des Juras schön. Auch wenn es bei unserem Besuch im Kräutergarten etwas bewölkt ist: Die Szenerie, die zusätzlich durch Kuhglockengebimmel und fröhliches Vogelgezwitscher begleitet wird, mutet traumhaft an.

Als wir in den Garten eintreten, treffen wir auf John Parry, den Grünflächen-Allrounder, der sich eben an einem Beet zu schaffen macht. Insgesamt 250 verschiedene Kräuter und Pflanzen sind auf der rund eine Hektare grossen Fläche angepflanzt. Der Hauptteil ist den 13 klassischen Ricola-Kräutern gewidmet.

«Alle Prozesse hier laufen im totalen Einklang mit der Natur ab», sagt John Parry. Das heisst unter anderem: Es werden keine chemisch-synthetischen Mittel eingesetzt. Die welken Pflanzen werden kompostiert und als frischer Humus wieder auf den Feldern ausgestreut. «Die einzelnen Pflanzen bleiben maximal drei Jahre auf demselben Feld danach wird gewechselt. Das erhöht die Fruchtbarkeit des Bodens und sorgt dafür, dass sowohl die Erde als auch die Pflanzen stark und gesund sind», erklärt John Parry. Seit 17 Jahren arbeitet der Ire im Nenzlinger Kräutergarten.

Insgesamt 44 verschiedene Minzen sind in einem Beet gleich am Anfang des Gartens angebaut. Durchquert man dieses, verbreitet sich ein intensiver Duft, und man sieht erstaunliche Sorten der Heil- und Gewürzpflanze. So beispielsweise Schokoladen-Minze, Thai-Minze, Feigen-Minze, Apfel-Minze, Argentinische Minze, ­Vietnamesische Minze oder Spearmint. Erstere erinnert beim Geschmackstest an After Eight, Letztere an Sportmint und Kaugummi.