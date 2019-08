Die Fahrt eines 83-Jährigen endet in Dornach an einem Baum

Der Senior fuhr laut Polizeiangaben vom Dienstag gegen 13.40 Uhr auf der Hochwaldstrasse von Hochwald in Richtung Dornach. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er steuerte zunächst gegen die rechte Strassenböschung, überquerte dann die Fahrbahn und prallte auf der linken Seite frontal in einen Baum. Eine Ambulanz brachte den Leichtverletzten in ein Spital. Wegen des Unfalls und der Fahrzeugbergung musste die Hochwaldstrasse rund zwei Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Der total beschädigte Personenwagen wurde abgeschleppt.