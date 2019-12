Der faulste Blitzkasten des Kantons

Nein, aktuelle Zahlen zu ihrem einzigen Blitzkasten will die Gemeinde Bottmingen keine preisgeben. Eine Anfrage der BaZ beim Bottminger Gemeindeverwalter Martin Duthaler im November blieb weitgehend unbeantwortet. Vor allem sollte kein Rückschluss auf die Effizienz der im April 2018 in Betrieb genommenen Anlage an der Talholzstrasse gemacht werden können.