Das Gemeindepräsidium bleibt in CVP-Hand

Schon zweimal in diesem Jahr sind die Muttenzer Stimmbürger in Sachen Gemeinderat an die Urne gerufen worden. Ein drittes Mal wird es, wenn nicht alles täuscht, nicht geben. Am nächsten Montag läuft die Meldefrist für das Amt als Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin ab. Das Präsidium muss neu besetzt werden, weil der langjährige Amtsinhaber Peter Vogt (CVP) zurückgetreten ist. Bis jetzt hat einzig Vogts Parteikollegin Gemeinderätin Franziska Stadelmann ihr Interesse angemeldet. Glaubt man den Aussagen ihrer Amtskollegen, bleibt es dabei. Damit wäre Stadelmann in stiller Wahl gewählt, der vorgesehene Wahltermin am 20. Oktober entfällt, und das Präsidium bliebe in CVP-Hand.