Bürgerliche Mehrheit versenkt Pläne für Holzkraftwerk

Nichteintreten sei falsch, es brauche eine Diskussion, meinte Thomas Hafner (CVP). Er frage sich aber, ob eine Holzheizung mit einem 28 Meter hohen ­Kamin mitten ins Dorf passe. Primeo solle sich dem IWB-Fernwärmenetz anschliessen.

Stephan Appenzeller (SP) betonte, mit dem Projekt könnte CO 2 reduziert werden. Ob aber ein Kleinkraftwerk in ein Wohngebiet und neben ein Schulhaus passe? Eine Variante neben dem neuem Werkhof oder eine unterirdische Lösung wären vielleicht möglich. Auch Beatrice Büschlen (Grüne) wollte auf das Geschäft eintreten: Der Slogan «nach mir die Sintflut» gehöre nicht zur Strategie der Grünen.

Ein Anschluss ans IWB-Fernwärmenetz sei nicht möglich, sagte Gemeinderätin Caroline Rietschi (SP): «Die IWB können die Wärme nicht liefern.» So habe der Gemeinderat eine andere Lösung gesucht. Trotzdem stimmte ein Mehrheit von 21 zu 19 Stimmen für Nichteintreten.

Parkplatz-Abbau verhindert

Das Parlament bewilligte indessen vier Millionen für die Erneuerung des untersten Teils der Benkenstrasse. 1,44 Millionen sind für die Strassenkorrektion vorgesehen, 2,51 Millionen für die neue Sauberwasserleitung. Die Bushaltestellen Kronenplatz werden behindertengerecht ausgebaut.

Um dafür Platz zu schaffen, werden die Parkplätze auf der Ostseite angeordnet. Dass dabei zehn Parkplätze wegfallen, missfiel der SVP und der FDP. Beide Fraktionen stellten fast gleichlautende Anträge: Wegfallende Parkplätze müssten in der Nähe kompensiert werden. Das sei nicht möglich, erklärte Gemeinderätin Rietschi: «Wir können die Strasse nicht breiter machen, als sie ist.» Die Parkplatznot sei zudem nicht so gross. Zum Schluss setzten sich jedoch wiederum FDP und SVP durch: Mit 21 zu 18 entschied der Rat, das Projekt ohne Parkplatzabbau zu realisieren.

«Kein Bahnanschluss an den Euro-Airport (EAP)», forderte SP-Einwohnerrat Ralph Büchelin per Postulat. Er befürchtet, mit einem Bahnanschluss würden das EAP-Einzugsgebiet und damit die Zahl der Passagiere weiter steigen. Dabei sei die Schmerzgrenze für Fluglärm-geplagte Anwohner längst erreicht. Das Postulat wurde mit 19 zu 17 Stimmen an den Gemeinderat überwiesen.