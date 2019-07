Bügeleisen setzt Wohnung in Brand

Eine 93-jährige Frau bügelte am Sonntagmorgen in Arlesheim ihre Wäsche. Dabei sei das Bügeleisen aus derzeit noch nicht geklärten Gründen in Brand geraten, heisst es in der Mitteilung der Baselbieter Polizei. Das Feuer habe rasch auf die Wohnungseinrichtung übergegriffen und sich zu einem Vollbrand entwickelt. Das Feuer breitete sich via darüber liegende Wohnung bis zum Dachstock aus.