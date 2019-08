Bewaffneter Banküberfall im Oberbaselbiet

Am Freitagvormittag kam es in der Filiale der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) in Oberdorf zu einem bewaffneten Raubüberfall. Es wurde niemand verletzt.

Zirka um neun Uhr betrat ein Mann mit einer Faustfeuerwaffe die Bank und forderete Bargeld. Darauf flüchtete der Mann mit einer Grösse von rund 170 Zentimetern und fester Statur mit einer unbekannten Menge an Geld.

Während des Überfalls trug der Täter einen Motorradhelm und einen Rucksack, die wie der Rest seiner Kleidung schwarz waren. Der Mann sprach Schweizerdeutsch.

Der Täter trug schwarze Kleidung.

Die Baselbieter Polizei und die Staatsanwaltschaft haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die sich telefonisch unter der Nummer 061 553 35 35 melden sollen. Für Hinweise, die zur Festnahme des Täters führen, setzt die Polizei eine bis zu 5000 Franken hohe Belohnung aus.