Bewaffnete Räuber überfallen Tankstelle

Schock für zwei Angestellte des Avec-Shops bei der Tamoil-Tankstelle in Frick: Zwei Räuber drangen gegen 20.40 Uhr am Montagabend in den Laden ein. Die Täter, einer der beiden hatte eine Pistole dabei, hielten laut Polizei die zwei Angestellten in Schach und erbeuteten mehrere tausend Franken Bargeld sowie Zigarettenpackungen.