Betrunkener kollidiert mit Baustelle

Wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt, war der Lenker am Montag Abend mit seinem Auto in der Ochsengasse in Allschwil unterwegs, als er aus noch nicht restlos geklärten Gründen die Herrschaft über seinen Ford verlor. Dabei geriet der 37-Jährige an den rechten Strassenrand, kollidierte dort frontal mit einer Baustellenabschrankung und fuhr anschliessend in einen Gartenzaun mit Grünhecke. Das ausser Kontrolle geratene Auto überquerte danach die Fahrbahn und kam linksseitig auf dem Trottoir zum Stillstand.