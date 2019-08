Betrunkener E-Bike-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Ein 59-jähriger E-Bike-Fahrer hat am Samstagmorgen um kurz vor fünf Uhr einen Trottoirrand gestreift und ist dabei gestürzt. Er verletzte sich dabei am Kopf und musste deshalb ins Spital gebracht werden.

Ein Alkoholtest ergab, dass der Mann 0,65 mg/l Alkohol im Blut hatte, was umgerechnet 1,3 Promille entspricht. Der Unfall ereignete sich in der Therwilerstrasse ausserhalb von Oberwil, wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte.